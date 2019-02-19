Москва, 19 февраля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В законе об ипотечном и потребительском кредитовании необходимо запретить возможность брать кредит под залог имеющегося жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, с таким предложением выступил в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе обсуждения закона, позволяющего некоторым категориям должников по ипотеке не уплачивать исполнительский взнос.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы предлагали вообще запретить залог квартиры, жилья. Сплошь и рядом гражданам это рекомендуют — через 10 минут у вас будет 15 млн свободных денег, только давайте под залог вашу квартиру. Человек получил деньги, потратил их не совсем хорошо и потерял квартиру. Надо исключить под залог жилье, забыть нужно. Жилье — это святое, у человека всегда должна быть крыша над головой. А мы людей выбрасываем на улицу», — заявил Жириновский.

Вместо этого, по его словам, даже принятые законы ставят в приоритет не граждан и их проблемы, а выгоду банков или других финансовых и государственных структур.

«У нас до сих пор еще человек в стороне, мы больше стараемся сделать в пользу государства, госструктур, судов и банков», — отметил Жириновский.