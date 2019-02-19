Калуга, 19 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В январе 2019 года Калужской таможней перечислено в федеральный бюджет Российской Федерации около 6 млрд рублей, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника таможни Константин Меркешкин.

Ctu.customs.ru Калужский таможенник за работой.

По его слова, в калужском регионе в январе 2019 года таможенные операции совершали 386 участников внешнеэкономической деятельности. Общий объем грузов, задекларированных на таможне, составил 140 тыс. тонн. Торговый баланс в таможне — положительный, превышение экспорта над импортом составило 30 тыс. тонн.

«Во внешней торговле принимали участие партнёры из 78 стран мира. Наиболее крупные поставки экспорта осуществлялись в Азербайджан, Турцию на Украину и на Филиппины, а импорта — из Германии, Китая, Словакии, Таиланда и Японии», — сказал Меркешин.

Одним из ключевых факторов развития внешней торговли является создание условий, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности максимально упростить и ускорить прохождение таможенных процедур. Среди них — администрирование таможенных платежей с использованием ресурса единого лицевого счета плательщика.

В настоящее время свыше 80% юридических лиц — плательщиков таможенных пошлин и налогов переведены на единый ресурс лицевых счетов, открытых на уровне ФТС России с применением комплекса программных средств «Лицевые счета — ЕЛС». Это позволяет оперативно довести до плательщика информацию о зачислении денежных средств на счет Федерального казначейства и даёт возможность отслеживать движение средств через «Личный кабинет» на сайте Федеральной таможенной службы.