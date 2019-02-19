Москва, 19 февраля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Гуманитарный груз из России необходим Венесуэле из-за обострения ситуации внутри страны в связи с давлением извне. Российский груз в объеме 300 тонн состоит большей частью из медикаментов. Такого же рода груз был получен на днях президентом Мадуро из Китая и с Кубы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

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За последние дни ситуация в стране обострилась в связи с давлением извне, а именно из-за высказываний президента США Дональда Трампа о поддержке самопровозглашенного лидера страны Хуано Гуайдо. В связи с этим Россия и другие страны, оказывающие поддержку официальному президенту страны Николасу Мадуро, стараются предпринять определенные действия в противовес американскому давлению.

«Стоит отметить, что Россия и дружественные ей страны инвестировали в многочисленные проекты в области нефти и других природных ископаемых, которыми природа одарила Венесуэлу. Российские инвестиции в венесуэльский рынок составляют на данный момент $3 млрд.

Дальнейшее совместное развитие проектов между странами во многом зависит от того, как разрешится сложившаяся ситуация», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент страны Николас Мадуро заявил, что Венесуэла ожидает прибытие в страну 300 тонн гуманитарной помощи из России.

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