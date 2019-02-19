Барнаул, 19 февраля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В том, что подавляющее большинство опрошенных жителей южных островов Курильской гряды, согласно опросу ВЦИОМ, высказались против их передачи Японии, нет ничего удивительного, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владислав Вакаев. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты исследования об отношении к претензиям Японии на южные острова, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Процент противников присоединения Курильских островов к Японии, которую показал ВЦИОМ, вполне ожидаем и предсказуем. Одна из характерных черт ментальности русского человека — особое отношение к своей земле. Для нас это сакральное, священное понятие. За нее нужно стоять насмерть, ни пяди ее нельзя отдавать — эти установки впитаны у русского человека с молоком матери.

Возможно, на это повлияла наше непростая история: пожалуй, ни один народ в мире не подвергался большему количеству набегов, нападений и нашествий. Мы не смогли бы выстоять и создать крупнейшее государство в мире, если бы у нас не было этой особенности характера. Более того, Россия имеет репутацию весьма «злопамятной» страны: если мы в результате поражения и теряли какие-либо территории, то не успокаивались, пока не возвращали их назад. Иногда с избытком.

Это нужно знать всем тем, кто имеет территориальные претензии к России. Об этом нужно помнить и представителям власти. Любая попытка «разбазарить» наши земли приведет к тяжелейшим внутриполитическим проблемам — полному падению доверия к государственным институтам со всеми вытекающими печальными последствиями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам последнего опроса ВЦИОМ выяснилось, что абсолютное большинство опрошенных жителей Курильских островов (96%) выступают против того, чтобы Россия передала Японии южные острова.