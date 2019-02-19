Калуга, 19 февраля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Более 250 пассажирских транспортных средств было проверено в Калуге в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». К административной ответственности было привлечены 47 водителей автобусов и троллейбусов. Также к административной ответственности привлекли пять должностных лиц транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и три юридических лица. Об этом 19 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ОГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.

Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по г. Калуге. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

По её словам, основными видами нарушений, которые были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции, стало управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, без тахографа или с неработающим тахографом. Многие водители не были пристегнуты ремнём безопасности. Обнаружены случаи непредставления пешеходам преимущества в движении.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили автобусы, которые доставляли детей на Всероссийскую акцию «Лыжня России». Было проверено около 50 автобусов и выявлено девять нарушений.

«Так, один из водителей перевозил группу детей, не соответствующую требованиям, без соответствующих документов. К тому же, водитель не прошёл предрейсовый медицинский и технический осмотр. Водитель и юридическое лицо, отвечающее за данную перевозку, были привлечены к административной ответственности», — сказала Екатерина Линькова.