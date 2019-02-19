В Калуге 47 водителей автобусов за нарушения привлекли к ответственности
Калуга, 19 февраля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Более 250 пассажирских транспортных средств было проверено в Калуге в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». К административной ответственности было привлечены 47 водителей автобусов и троллейбусов. Также к административной ответственности привлекли пять должностных лиц транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, и три юридических лица. Об этом 19 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ОГИБДД УМВД России по г. Калуге Екатерина Линькова.
По её словам, основными видами нарушений, которые были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции, стало управление транспортным средством при наличии технических неисправностей, без тахографа или с неработающим тахографом. Многие водители не были пристегнуты ремнём безопасности. Обнаружены случаи непредставления пешеходам преимущества в движении.
Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили автобусы, которые доставляли детей на Всероссийскую акцию «Лыжня России». Было проверено около 50 автобусов и выявлено девять нарушений.
«Так, один из водителей перевозил группу детей, не соответствующую требованиям, без соответствующих документов. К тому же, водитель не прошёл предрейсовый медицинский и технический осмотр. Водитель и юридическое лицо, отвечающее за данную перевозку, были привлечены к административной ответственности», — сказала Екатерина Линькова.