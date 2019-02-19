Ереван, 19 февраля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна Александр Саргсян безвозмездно перевел в государственный бюджет $18,5 млн.

Александр Саргсян

Об этом в ответ на письменный запрос издания Civilnet сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

Александр (Сашик) Саргсян — младший брат бывшего президента и премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, который подал в отставку после массовых акций протеста, возглавляемых нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Брат Сержа Саргсяна — наиболее одиозный персонаж периода его правления. Он и его сыновья регулярно появлялись на первых полосах армянских газет. В народе Александр Саргсян получил прозвище «Сашик 50%» за то, что по слухам отнимал 50%-ные доли у разных бизнесменов.

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Выступая на предвыборном митинге 11 сентября 2018 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что только в одном из банков брат Сержа Саргсяна Александр Саргсян имеет $30 млн, и на все эти средства наложен арест. Премьер потребовал, чтобы Александр Саргсян публично обязался в течение недели вернуть 30 млн в государственный бюджет.

В ответ Александр Саргсян призвал премьер-министра обратиться ко всем правоохранительным органам Армении с тем, чтобы они вернулись в законное поле, вернули ему имущество и деньги.

«Одновременно публично заявляю, что в случае совершения упомянутых действий и установления реальной законности в Армении я готов часть принадлежащих мне денежных средств в законном порядке пожертвовать Армении в качестве благотворительности с целью развития предпочитаемой области и построения сильной Родины, что, впрочем, всегда и делал», — заявил Александр Саргсян.

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28 ноября на предвыборном митинге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян проинформировал, что брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Александр (Сашик) Саргсян изъявил желание отдать государству $30 миллионов, имеющихся на его банковском счете.

«Эти возвращенные деньги в первую очередь должны быть потрачены на наши Вооруженные силы», — сказал Пашинян.