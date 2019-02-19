Москва, 19 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Навязывание странам Ближнего Востока чуждых им моделей развития привели к краху баланса в этом регионе, который складывался много веков. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем послании участникам конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», текст которого зачитал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Попытки навязать народам Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе и силовым путем, чуждые им модели развития и ценности привели к ослаблению или краху государств и в целом ряде стран беспрецедентному всплеску международного терроризма», — говорится в послании.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия последовательно выступает за преодоление проблем в регионе дипломатическим путем при соблюдении международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Польши прошел саммит по Ближнему Востоку, организованный США и их союзниками. В МИД РФ отметили, что подобная американская политика на самом деле уводит от цели реальной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, а также нарушает перспективы решения уже имеющихся там конфликтных ситуаций. Решения по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны приниматься коллективно, подчеркнули в МИД.

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