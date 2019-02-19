Москва, 19 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Рост цен не является необходимым условием развития производства, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрея Цыганова, который в интервью РИА Новости заявил, что цены в РФ должны расти, так как это необходимо для развития производства, и что когда цены держатся на одном уровне, это может указывать на картельный сговор.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Что касается утверждения, что цены должны расти, то всё зависит от рынка, — сказал Хазин. — Цены могут расти, могут падать, могут не меняться. И это как раз вообще ни о чём не говорит. Цены определяются разными обстоятельствами. Есть факторы устойчивые, а есть неустойчивые, и, вообще говоря, фиксированные цены могут быть маркетинговым приемом. Фактически в данном случае свои собственные приёмы определения спорных ситуаций, где, может быть, необходимо применение антимонопольной политики, [Цыганов] распространил на всех людей. А что касается того, что предприятиям нужно получать доходы, то будьте любезны, обеспечьте стране экономический рост, и тогда соответственно будут доходы граждан, расходы граждан и предприниматели начнут получать доход. А если вы создаете ситуацию, при которой получить кредит нельзя, прибыль в реальном секторе получить нельзя, а самые выгодные операции — это валютно-обменные, у вас никакого развития не будет вообще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего научного сотрудника экономического факультета МГУ Андрея Колганова, в РФ абсолютный уровень цен сложился таким образом, что значительная часть населения при таких ценах живёт ниже уровня бедности. Также экономист обратил внимание на то, что в структуре цен в экономике РФ довольно велик удельный вес торговой наценки. Он выше, чем в развитых странах, где торговля и вовсе не является высокоприбыльной отраслью.