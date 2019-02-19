Чебоксары, 19 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Заявление министра экономического развития РФ Максима Орешкина о росте доходов самых бедных слоёв населения страны — это результат «перевоплощения» Росстата после переподчинения ведомства министерству. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Олег Николаев («Справделивая Россия»).

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

«Министр, наверное, что-то перепутал, так как нет никаких статистических данных о таких «масштабных» изменениях в структуре доходов населения, — заявил депутат. — Понятно, что мы видим чудесные «перевоплощения» цифр после переподчинения Росстата Минэкономразвития РФ, но даже в этих данных я лично не нашел тех изменений, о которых говорит министр. К сожалению, наблюдается иная картина, в отличие от множества стран в России к беднейшим слоям населения относятся работающие люди.

Исследования в России показывают, что более 55% населения вынуждено тратить свои доходы именно на первостепенные нужды. К сожалению, уже пятый год подряд падают реально располагаемые доходы граждан, что говорит о неэффективной экономической политике правительства. Наверное, у министра есть желание такими заявлениями отвлечь внимание от этих неудач в экономике, тем более накануне очередного послания президента, который в последние годы настойчиво ставит задачи именно в этой области — повышении уровня качества жизни населения и борьбе с бедностью. Чтобы достичь их, нужна сильная и растущая экономика».

Напомним, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия-1» сообщил, что реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%. Орешкин также напомнил, что инфляция в России по итогам прошлого года была в районе 4%, то есть «около 2−3% рост именно у этой группы населения».

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