Джакарта, 19 февраля, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Станция геофизики в индонезийской провинции Центральная Ява зарегистрировала в общей сложности 138 землетрясений на острове Ява за последние два месяца, декабрь 2018 года и январь 2019 года, сообщает Antaranews.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

«Все землетрясения в этот период были магнитудой ниже 5, 90% из них произошли в Яванском море», — заявили в национальном агентстве метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии.

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что южная часть Явы остается районом сейсмической активности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на основании данных агентства по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, за 2018 год в Индонезии произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности.

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