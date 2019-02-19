Каракас, 19 февраля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. По всей видимости, властям США не удалось подкупить венесуэльских военных, и дело идет к попытке военного вторжения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 февраля, комментируя заявления президента США Дональда Трампа в адрес венесуэльских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, Трамп обратился к венесуэльским чиновникам и военнослужащим с призывом «принять щедрое предложение Хуана Гуайдо об амнистии» и одновременно заявил, что те, кто продолжают поддерживать Николаса Мадуро, рискуют «потерять все».

«Ситуация в Венесуэле, судя в том числе и по этим заявлениям Дональда Трампа, движется в сторону американского вторжения. Возможно, американцы в нём будут не единственными, возможно, они попытаются выставить в качестве тарана кого-то из своих латиноамериканских сателлитов, но от этого суть агрессии не станет иной. Надеюсь, она встретит должный отпор.

Вспоминаю в этой связи американское вторжение в Ирак в 2003 году. Что-то не помню столь активных угроз со стороны президента США иракским военным и чиновникам. Иракские генералы в своём большинстве предали главу своего государства, не стали сопротивляться агрессии, но их измена долгу стала результатом тайного подкупа американцами.

В Венесуэле этот номер у американцев, судя по всему, не прошёл — отсюда и угрозы. Но почему так? Всегда в таких историях присутствует и личностный аспект, и национальная традиция. У латиноамериканцев она свободолюбивая. Думаю, однако, что история иракских военных и госаппарата, уступивших американцам, для венесуэльцев — весьма наглядное назидание. Для очень многих в Ираке то предательство закончилось плачевно. Для страны — тем более.

Что же касается собственно Дональда Трампа, то он, конечно, бьёт рекорды наглости: понукает военными, спецслужбами и чиновниками в других странах в условиях, когда не справляется со своим собственным госаппаратом и когда против него самого в его собственной стране одно расследование сменяет другое, грозя окончательно расшатать его президентское кресло. «Силён» и Хуан Гуайдо, если ему для разговора со своими соотечественниками надо подкреплять свои слова угрозами гринго», — отметил Михаил Демурин.