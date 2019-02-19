Пермь, 19 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Пермском крае за январь 2019 года зафиксировано 16 случаев заболевания коклюшем. В структуре заболевших 92% занимают дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Из числа заболевших детей 73,9% не были привиты против коклюша, большинство из них по причине отказа родителей. В надзорном ведомстве подчеркнули, что основным средством профилактики коклюша является вакцинация.

Стоит отметить, за 2018 год в крае зарегистрировано 100 случаев коклюша. Показатель заболеваемости составил 3,8 на 100 тыс. населения, что ниже уровня заболеваемости по РФ в 1,9 раза.

Добавим, что в конце 2018 года Роспотребнадзор заявлял о росте заболеваемости коклюшем в Прикамье. Случаи отмечались в Перми, Кунгуре, Чайковском, Краснокамске, а также Осинском, Очерском и Пермском районах. Большинство заболевших — это дети, не привитые от коклюша. «Группой риска» стали дети в возрасте до одного года.

Коклюш — острое инфекционное заболевание бактериальной природы, проявляющееся в виде приступов спазматического кашля. Для заболевания характерны поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Заражение происходит воздушно-капельным путём.