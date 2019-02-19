Якутск, 19 февраля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Руководство Якутии намерено попытаться включить в федеральные программы республиканские туристические проекты «Полюс холода» и «Ленские столбы». Пока работа по развитию туризма в республике стопорится даже при попытке посчитать туристов — методики и учёта посещения региона гостями нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Боголюбов. Устье Невы. 1872

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О том, что развитие туризма в республике только на бумаге, а туристов считают только на основании данных, которые предоставляют в налоговую гостиницы, пишет «Якутск вечерний». По этим данным, в 2018 году республику посетили 205 тысяч приезжих, в том числе командированных. Сведений о том, сколько именно настоящих туристов приезжало в регион, просто нет.

Предприниматель Егор Макаров считает, что развитием туристической отрасли в регионе занимаются недостаточно.

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«За 25 лет ничего не изменилось. Нет паспортов туристических маршрутов, обучения кадров… В 70−80-е годы были сотни маршрутов, а сейчас иностранцы приехали в Оймякон, не нашли ни одной лошади для конного похода. У нас 3 млн квадратных километров земли, и одними «Полюсом холода» и ысыахом туризм не развить», — уверен Егор Макаров.

«В Якутии нет готовых туристических проектов, прошедших госэкспертизу, — в этом вся проблема правительства, — высказал мнение председатель комитета Госсобрания республики ро предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев. — Нет даже тура выходного дня, организованных зон отдыха. Приезжающие люди совершенно не знают, куда можно отправиться. А ведь у нас помимо эко‑ и этнотуризма есть трубка «Мир», угольный разрез, добыча золота, которые мы тоже можем показывать».

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Как сообщало ИА REGNUM, эффективность реализации республиканского турпроекта «Северная мозаика» прокуратура поставила под вопрос. Несмотря на то, что на его создание из федерального бюджета было потрачено 365 млн рублей, туристические объекты там вовремя не созданы, сроки ввода в эксплуатацию масштабного кластера нарушены. Вместо «Северного мира», Всемирного центра мамонта, комплексов «Скандинавия», «Казачья застава», «Лесная слобода», «Ямщицкая станция» и «Царство якутской зимы» в масштабном туркластере появился только верёвочный парк, на создание которого потратили 20 млн рублей.

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