Киев, 19 февраля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. В 2018 году валютные поступления от экспорта товаров из «украинской» части бывшей Донецкой области составили 4,84 млрд долларов, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Подконтрольная Киеву часть Донбасса обеспечила 10,2% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место — после города Киева и Днепропетровской области, сообщает finance.ua.

Гривна

Согласно источнику, в 2018 году предприятия украинской части бывшей Донецкой области вывозили продукцию в 113 стран мира. На первом месте среди покупателей — Италия (экспортировано товаров на 1,2 млрд долл., что на 17,4% больше, чем в 2017 году), вторая — Россия (606,3 млн долл., на 15,4% меньше, чем в 2017 году), третье место — США (456,1 млн долларов, на 20,7% больше, чем в 2017 году).

Подчеркивается, что в товарной структуре экспорта региона в 2018 году 81,6% приходилось на черные металлы. В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 54,1%, в Польшу — 78,0%, Турцию — 87,6%, Италию — 93,1%, США — 98,8%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году экспорт товаров из Донецкой области составил 12,4 млрд долларов США, и это был не слишком удачный год, поскольку по сравнению с предыдущим, 2012-м годом, экспорт уменьшился на 12,2%. По этому показателю регион уверенно занимал первое место на Украине, его удельный вес в годовой валютной выручке от экспорта товаров в целом по стране составил 19,6%.

Производимая в области продукция направлялась в 141 страну мира. Экспортные поставки в страны СНГ составили 4,1 млрд долларов, включая экспорт в Россию 2,4 млрд долларов.

Между тем экономический эксперт Алексей Кущ утверждает, что все финансовые успехи подконтрольной Киеву части Донбасса — не благодаря, а вопреки политике властей региона.

«Институты государственной власти, ответственные за выработку системной политики в регионе, не сумели предложить никакой экономической альтернативы в отношении неподконтрольных территорий. В этом плане мы наблюдаем смысловой и интеллектуальный вакуум. А ведь экономическая активность центральной власти в регионе неминуемо привела бы и к восстановлению социальной целостности, а затем и к появлению новых политических механизмов урегулирования конфликта. Вместо этого мы видим использование «донбасской темы» в политических целях. И эти действия лишь отдаляют день восстановления территориальной целостности страны», — подчеркнул эксперт в своем заявлении, обнародованном сегодня, 19 февраля.

В январе 2019 г. украинская газета «Зеркало недели» опубликовала статью директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в которой утверждалось, что потеря части Донбасса только «оздоровила» экономику остальной страны.

«Украина научилась жить без угля и металла оккупированного Донбасса… Для Украины это прогрессивные изменения — страна избавилась от бремени старой сырьевой экономики. Однако это вовсе не означает, что Украина должна отказаться от оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и от людей, которые там живут», — отмечала Либанова.