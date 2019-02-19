Москва, 19 февраля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В Москве провели первую процедуру продажи городского имущества без объявления стартовой цены. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. Победитель предложил 1,3 млн рублей за объект площадью 135 квадратных метров. Помещение расположено в подвале жилого кирпичного дома в районе Покровское-Стрешнево.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Всего комиссия департамента города Москвы по конкурентной политике рассмотрела 45 заявок с предложениями о цене. Отмечается, что данная практика реализации объектов будет продолжена. Сейчас проводится приём заявок от претендентов на покупку объекта площадью 132 квадратных метра, расположенного в подвале жилого дома по улице Литвина-Седого, 7А в Пресненском районе Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московские власти выставили на открытый конкурс коммерческие площади в «доме под ангелами» на Солянке. Здание является объектом культурного наследия. По условиям сделки, собственник берёт на себя обязательство в течение 18 месяцев провести работы по сохранению и приспособлению под современное использование приобретённых площадей.

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