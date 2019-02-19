Ярославль, 19 февраля, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области включил в список выявленных объектов наследия еловую аллею, которая образует слово «Ленин». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил инициатор включения, член ВООПИиК из Ярославля Семён Травин.

Google.ru/maps Геоглиф «Ленин» в Вологодской области

Надписи из деревьев, которые читаются с воздуха, называются геоглифами. Геоглиф «Ленин» расположен около деревни Макачево Вытегорского района Вологодской области.

«Эта аллея была посажена по инициативе учителя местной школы в год смерти Владимира Ленина, весной 1924 года. Это в основном советская и российская традиция, таких надписей сохранилось около десяти. Я узнал о них в связи с ситуацией в Курганской области. Там такую рощу хотят спилить, на этом месте планируют добывать уран. И я написал заявления о включении в список объектов культурного наследия курганского геоглифа и всех остальных, о которых смог найти информацию. К сожалению, курганские власти отказали. Вологда первая, кто приняла положительное решение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Семен Травин.

На территории России геоглифы обычно образуют слово «Ленин» (иногда с датами его жизни), слово «Победа», а также элементы советской символики — звезду, серп и молот. В Ярославской области их не обнаружено, ближайший геоглиф Травин нашел под Костромой.

Как сказано в приказе комитета ОКН Вологодской области, геоглиф около деревни Макачево получил статус достопримечательного места. Он будет взят под охрану государства. Еловая роща отлично сохранилась — ее хорошо видно на спутниковых снимках.