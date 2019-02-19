Барнаул, 19 февраля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Учёные Алтайского государственного технического университета планируют выяснить причину увеличения численности сельских жителей в трёх районах Алтайского края, сообщает 19 февраля пресс-служба вуза.

Александр Васильевич Федоров. Деревня

По мнению исследователей, приток населения в сельской территории при сравнительно неблагоприятных значениях показателей социально-экономического развития нехарактерен как в целом для России, так и для региона. Установив причины подобного противоречия, учёные планируют выработать практические рекомендации по снижению оттока и формированию территориальной лояльности сельского населения.

Отмечается, что реализация проекта предполагает не только «кабинетную» работу. Грантом Российского фонда фундаментальных исследований предусмотрены «полевые» исследования, запланированы экспедиции в районы Алтайского края. Проблемы сельских районов будут выявляться в том числе и в ходе работы с их жителями.

Читайте также: Население Алтайского края уменьшилось почти на 9 тысяч человек