Чикаго, США, 19 февраля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:7.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Чикаго» хет-трик оформил нападающий Алекс Дэбринкэт. Также шайбы забросили Патрик Кейн, Дилан Строум, Брэндон Саад, Густав Форслинг и Джонатан Тэйвз. Результативной передачей отметился российский нападающий Артём Анисимов.

В составе «Оттавы» по дублю оформили нападающий Колин Уайт и защитник Тома Шабо. Также точные броски на счету Бобби Райана, Рудольфа Балцерса и Марка Стоуна.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 59 очков в 60 матчах. «Оттава» идёт на 31-м месте, в активе команды 49 очков в 59 играх.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 8:7 (5:4, 2:1, 1:2).

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