Тюмень, 19 февраля, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Тюменский районный суд вынес вердикт по резонансному делу экс-председателя думы Тюмени Дмитрия Еремеева. За нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек, экс-спикер городского парламента приговорён к трём годам лишения свободы условно и лишению водительских прав сроком на два года и десять месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Приговор

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Судом и следствием установлено, что около полуночи 24 июня 2018 года на 178-м км автомобильной дороги Р254 «Иртыш», управляя Toyota Land Cruiser, Дмитрий Еремеев на высокой скорости, 120 км/ч, начал обгон, не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном для маневра расстоянии. В итоге его внедорожник столкнулся с автомашиной Toyota Avensis, водитель и пассажир которой погибли на месте. В автомобиле Дмитрия Еремеева сработали подушки безопасности, он был госпитализирован с серьёзными травмами и провёл в стационаре два месяца.

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В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у Toyota Avensis в нерабочем состоянии была одна фара. Это ввело в заблуждение Дмитрия Еремеева как водителя. В салоне его автомобиля находилось трое молодых людей, которых он подобрал по дороге, чтобы подбросить до Тюмени, а также две собаки. Молодые люди не пострадали и дали в суде показания о высокой скорости движения автомобиля экс-спикера в ту роковую ночь.

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Напомним, государственный обвинитель настаивал на реальном сроке заключения для Еремеева. Суд принял во внимание превышение скорости экс-парламентарием. Но также учёл, что родственники погибших не предъявили к нему претензий в ходе разбирательства, кроме того, он им выплатил компенсации в размере три миллиона рублей на две семьи. Также обвиняемый ранее в нарушителях ПДД не числился, характеризуется положительно по месту работы и даже родственниками погибших. Воспитывает двух несовершеннолетних детей.

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Отметим, что дело о ДТП с участием спикера думы Тюмени стало резонансным, когда Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя СУ СКР прекратить уголовное преследование парламентария. На закрытии дела настаивали родственники погибших. Суд назначил тогда Еремееву штраф в 160 тыс. рублей без лишения водительских прав.

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На возобновлении новых слушаний дела Еремеева настояла общественность, возмущённая мягкостью приговора. Дело вице-спикера Тюменской думы в конце октября 2018 года было отправлено на доследование. В январе вернулось в суд на повторное рассмотрение.