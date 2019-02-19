Новосибирск, 19 февраля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Новосибирская область сохраняет высокие темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом. По данным, которые ИА REGNUM озвучили в правительстве региона, с начала года отгружено 124,2 тыс. тонн, что на 20% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Правительство Новосибирской области Предприятие ООО «Болотноехлебопродукт» в г. Болотное

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, всего за пределы области, начиная с сентября, железнодорожным транспортом вывезено 379,7 тыс. тонн зерна урожая 2018 года. Это на 64% выше аналогичного периода предыдущего года. На экспорт направлено 240,5 тыс. тонн (вдвое больше). За январь 2019 года отгружено 83 тыс. тонн, а за прошедшие дни февраля — 41 тыс. тонн. Отгрузки зерна железнодорожным транспортом в феврале почти в два раза выше, чем в феврале 2018 года.

«Высокие темпы отгрузки зерна сохраняются в регионе благодаря предпринимаемым со стороны федеральных и региональных властей мерам по налаживанию взаимоотношений между участниками зернового рынка», — сказал министр.

Основные направления отгрузки зерновых культур за пределы Новосибирской области — морской порт Новороссийска, Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Московская области. В экспортном направлении зерновые и масличные культуры из региона поставляются в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, Казахстан, Латвию, Беларуссию.

С 2019 года работа по отгрузке зерна ведётся рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нацпроект входит федеральный проект «Экспорт продукции АПК», в соответствии с которым в Новосибирской области разработана аналогичная программа. Поставлены задачи по увеличению объёма экспорта всех видов продукции АПК, в том числе по зерновым и масличным культурам. В Новосибирской области есть соответствующие мощности, которые позволят выполнить эти показатели.

Например на предприятии ООО «Болотноехлебопродукт» в г. Болотное с 2010 года была проведена модернизация — появился новый приёмный сушильно-очистительный комплекс. Благодаря модернизации удалось значительно увеличить мощности по приёмке и отгрузке зерновых, расширить рынки сбыта. Зерно поставляется в Китай, Монголию, Казахстан и другие страны.

Отметим, что по официальным данным, объём производства зерна урожая 2018 года в Новосибирской области составляет 2,5 млн тонн. Этого, по данным областного правительства, достаточно для полного обеспечения внутренней потребности региона (1,7 млн тонн) семенами, кормами, зерном для переработки на пищевые и другие цели, а также для наращивания экспортных поставок. Профицит зерна составляет 770 тыс. тонн, половина уже реализована.

В регионе насчитывается 30 предприятий элеваторной отрасли, из них 20 имеют возможность отгрузок зерновых грузов железнодорожным транспортом.