Ярославль, 19 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов прокомментировал свое увольнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Напомним, новый мэр города Владимир Волков обвинил именно Кузнецова в проблемах с уборкой Ярославля этой зимой.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Комментировать решение и слова Владимира Михайловича я не хочу. Могу только сказать, что мне не стыдно ни за один день работы. Цыплят по осени считают. Могу только пожелать успехов тому, кто будет заниматься коммунальным хозяйством Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Кузнецов.

По словам бывшего заммэра, сложности с уборкой Ярославля кроются скорее в системных проблемах и мало связаны с личным фактором. Кузнецов уверен, что городу нужно свое предприятие.

Считаю, что городу нужно собственное предприятие по уборке города. Оно не может конкурировать с частными фирмами за счет того, что платит «белую» зарплату и все налоги. Но город не должен впадать в зависимость от частных фирм», — считает бывший заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Новое место работы Михаил Кузнецов пока назвать не готов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по соглашению сторон Михаил Кузнецов должен был уйти 4 марта. Однако после очередной дозы критики со стороны мэра он уволился уже 18 февраля.