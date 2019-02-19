Москва, 19 февраля, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В полицию Москвы поступило анонимное сообщение о «минировании» парка «Зарядье», сообщили 19 февраля ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Зарядье»

«В оперативные службы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном на подземной парковке в парке «Зарядье», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что территорию парка проверяют кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва регулярно подвергается атакам телефонных террористов. Так, в начале февраля в результате волны анонимных сообщений были эвакуированы посетители более 200 объектов массового пребывания людей. Во всех случаях угрозы не подтвердились.

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