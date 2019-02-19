Москва, 19 февраля, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Деление долей в квартирах при разводе нужно законодательно запретить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы обязательно будем требовать убрать право на деление долей», — заявил Жириновский.

По его словам, идея долей в квартире была введена в 90-e годы для того, чтобы обеспечить каждых граждан правом на частную собственность. Так, при разделе имущества, например, бывшие супруги могут разделить доли квартиры и продать каждый свою. Однако на практике ситуация складывается не в пользу граждан.

«Мы сейчас столкнулись с примером, когда русская семья, русская женщина и две девочки, живут в однокомнатной квартире, где бывший муж продал свою долю. И им впихивают других жильцов, которые приходят ночевать, как в ночлежку. Как жить в этой семье, как девочкам ходить в ванну, когда там сидят два выходца с юга. Что, семью хотим погубить до конца?» — возмутился Жириновский.

По его словам, вместо этого бывшие супруги могли бы обменять однокомнатную на две комнаты в коммунальной квартире и жить отдельно.

«И потом должно быть решение суда на вселение: если в квартире проживает женщина с двумя девочками, никакого вселения лиц мужского пола чужих (быть не может)», — заявил Жириновский.