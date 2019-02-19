Москва, 19 февраля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает «уворачиваться» от негативного влияния новых американских санкций. Однако как бы ни хотелось, но, судя по всему, к началу —середине марта он все-таки ослабнет, даже несмотря на отдельные позитивные факторы, которые будут смягчать негативную динамику рубля на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Представляется, что пока слишком рано говорить о том, что российская валюта смогла преодолеть свою «хроническую» уязвимость перед американскими ограничениями. Поэтому относительно скромное ослабление рубля в ответ на внесение нового законопроекта об «адских» санкциях против России в американский Конгресс можно обозначить как начало снижения российской валюты, а скромность этого движения, связать с сезонными факторами пониженной торговой активности.

«Тем не менее пока рубль, пользуясь поддержкой относительно оптимистичных настроений международных инвесторов, налоговым периодом и спокойствием на международном валютном рынке, будет удерживать текущие позиции. Так что сегодня, 19 февраля, рубль будет торговаться в относительно узком торговом диапазоне, к доллару США 66,00−66,60 и к евро 74,50−75,40», — считает эксперт.

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