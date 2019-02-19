Калуга, 19 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Традиционное послание главы государства Федеральному собранию — это всегда ожидание добрых перемен и надежд на улучшение качества жизни людей, особенно в регионах. Об этом заявил 19 февраля корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Калужской области 4 и 5 созывов Вячеслав Горбатин.

Фото Вячеслава Горбатина. На заседании Ассоциации калужского ТСЖ «Комфорт

По мнению Горбатина, у местного самоуправления и особенно у поселений мало полномочий, которые передали на уровень района или субъекта федерации. Регионам необходимо предоставить возможность решать большее количество вопросов местного значения с созданием необходимых финансовых источников. У поселений отобрали полномочия распоряжаться землей, лишив тем самым возможности влияния на застройку поселений, а налогооблагаемая база поселений сжалась. На селе оставили 3% подоходного налога, а в муниципальном образовании — 5%. Все перешли на дотации, потеряли самостоятельность и мотивацию к развитию.

Существует и давно назревшая проблема с утилизацией мусорных отходов. Известно, что раздельный сбор твердых бытовых отходов в обязательном порядке в России начнется не позднее второго полугодия 2019 года. С 1 января вступили в силу поправки в Федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления Российской Федерации».

«Закон хороший, но чиновники, как всегда, подстраивают его под себя или просто игнорируют. Фактически происходит передел рынка с увеличением платы для населения, а остальное все остается по-старому. К примеру, пока система сбора вторичного сырья на территории Калужской области фактически отсутствует, и это на фоне в два раза выросших тарифов», — сказал бывший депутат.

«И ещё мне как исполнительному директору Ассоциации калужского ТСЖ «Комфорт» хотелось бы услышать, в послании Владимира Путина о том, когда, наконец, на местах перестанут «кошмарить» управляющие компании и товарищества собственников жилья. Считаю, что Государственная жилищная инспекция должна стать партнёром в этой работе, а не погонялой. Однако сегодня о Госжилинспекция в своей работе в основном ограничилась наложением непомерных штрафов, до 300 тысяч рублей. Да и государство обкладывает дополнительными тратами управляющие компании и товарищества собственников жилья, создав, к примеру, государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства и другие аналогичные нововведения», — считает Вячеслав Горбатин.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию состоится 20 февраля 2019 года. Напомним, в соответствии со статьёй 84 Конституции России глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».