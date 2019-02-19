Пекин, 19 февраля, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США является «политически мотивированным». Об этом сообщил ее отец, основатель китайской компании Жэнь Чжэнфэй в интервью BBC News.

Цитата из видео «Huawei CFO Meng Wanzhou gets bail» (Associated Press) Мэн Ваньчжоу

«Я возражаю против того, что сделали США, — сказал Чжэнфэй. — Такого рода политически мотивированные действия неприемлемы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года в Канаде по запросу США была задержана финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

Власти США считают, что подозреваемая ввела в заблуждение своих партнёров из банка HSBC, чтобы избежать ограничительных мер за торговлю с Ираном.

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