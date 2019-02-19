Чайковский, Пермский край, 19 февраля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В Пермском крае 25 мая пройдёт экстремальный забег Red Bull 400. Соревнования состоятся на базе спорткомплекса «Снежинка» в Чайковском. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Чайковском в пресс-службе фестиваля «Пермский период. Новое время», регистрация участников идёт рекордными темпами.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«За четыре дня с открытия регистрации на экстремальный забег Red Bull 400 в Чайковском заявку на участие подали уже более 320 человек из 20 городов. Это больше, чем в первые дни регистрации в 2018 году, хотя и тогда организаторы не ожидали возникшего ажиотажа. Возможно, на интерес участников повлияло то, что гонка 25 мая на комплексе «Снежинка» в Чайковском — единственный забег серии Red Bull 400, который пройдет в России», — отметили организаторы.

Стоит отметить, что Фестиваль «Пермский период. Новое время» проходит в Пермском крае с 2017 года. Red Bull 400— это 400-метровый забег в гору по склону трамплина для прыжков на лыжах. Средний уклон трассы 35 градусов. Длина равнинной части не превышает 70 метров. Пробежать самые сложные 400 метров в жизни можно в 15 странах, от Японии до Канады, а в России — в Чайковском.

Из года в год количество желающих поучаствовать в экстремальных гонках в России растет: в 2017 году — 400 человек, в 2018 году — 700 человек. В 2019 году организаторы рассчитывают, что в соревнованиях примет участие 1 тысяча человек.