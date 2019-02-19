Улан-Удэ, 19 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. На выставке научных проектов лаборатория Восточно-Сибирского технологического университета (ВСГУТУ) представила собственную разработку для уничтожения мусора. Плазмотрон относится к плазменной установке, способной перерабатывать любые отходы, в том числе и медицинские, сообщает телеканал Ариг Ус. В месяц одна установка может уничтожать до 90 тонн мусора, при этом без вредных выбросов в атмосферу.

Плазма

Экспериментальную машину уже готовы запустить этим летом на набережной Байкала. Однако изобретение не из дешевых, разработчики оценили его в 10 милн рублей.

Также на выставке показали единственные в России добавки на основе пробиотических микроорганизмов, обогащенные йодом и селеном. Каждый препарат имеет двойную функцию и восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет, восполняет дефицит необходимых микроэлементов.

«Чтобы обогащать большие объемы продукции, выпускать например, кисломолочные продукты, богатые селеном, нужна концентрированная форма селена, она токсична. Хамагаева Ирина Сергеевна разработала препарат наноселен, котором селен находится в легко усвояемой не токсичной наноформе», — передает телеканал слова старшего научного сотрудника ВСГУТУ Анны Щёкотовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит 34 млрд рублей на сохранение озера Байкал в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году планируется снизить объем грязных сбросов в озеро до 71,8% от нынешних показателей, а также сократить почти на 450 га общую площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.

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