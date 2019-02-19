Москва, 19 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Жители России стали реже заключать браки. Их количество сократилось на 21% за период с 2013 по 2018 год, следует из данных Минюста РФ.

Михаил Нестеров. Вечер на Волге. Одиночество

В минувшем году власти зарегистрировали 967 056 браков. В 2013 году их было 1 226 353. В 2017 году браков заключили на 8% больше, чем в 2018-м — 1 049 224.

Вместе с тем стало меньше и разводов. В 2013 году брак расторгли 696 688 пар, в 2018 году — 613 042 пар (-12%).

По мнению главы наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, снижение количества браков связано с «демографической ямой» 1990-х годов. Люди того поколения выросли и сейчас вступают в брак, однако их «просто физически меньше», приводит слова Крупнова RT.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году уровень рождаемости, по данным Росстата, сократился на 5,2%. На 1000 человек населения пришлось 10,9 родившихся.

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