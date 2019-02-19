Кызыл, 19 февраля, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Российское географическое общество объявило о продолжении проекта по изучению кургана Туннуг в Туве, который является частью так называемой Долины Царей, где находится множество «царских» курганов скифского времени. В официальном сообщении говорится о конкурсном наборе в состав международной комплексной археолого-географической экспедиции. Её участникамкоторой с 1 мая по 31 августа 2019 года будет предоставлена возможность стать свидетелями интереснейших археологических открытий.

Rgo.ru Курган Туннуг в Туве

Как поясняют учёные, курган Туннуг — самый крупный и самый ранний скифский памятник, датирован примерно IX веком до нашей эры. Не исключено, что он стоит на вечной мерзлоте. Поэтому и существует вероятность обнаружить органику под его каменной насыпью, — поясняют в Русском географическом обществе.

Всего в полевом сезоне 2019 года смогут принять участие 270 добровольцев. Организаторы особо подчёркивают, что из-за непростых погодных условий приоритет в экспедиции будут отдавать молодым людям в хорошей физической форме.

Напомним, курган Туннуг расположен в пойме рек Туннуг и Уюк, близ посёлка Чкаловка в Пий-Хемском районе Тувы. Первый полевой сезон экспедиции состоялся в 2018 году. Её участникам удалось найти много интересных артефактов, в числе которых наконечники стрел (каменный, бронзовый и железный), бронзовый предмет раннескифского периода.