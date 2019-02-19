Левашинский район, Дагестан, 19 февраля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Бывший бухгалтер администрации Левашинского района Дагестана признана виновной в участии в преступной группе, которая похитила 175 млн рублей. Ей назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд дал женщине отсрочку до исполнения её ребёнку 14 лет, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

Установлено, что с 2013 по 2016 год фигурантка дела составляла ежеквартальные расчёты по уплаченным страховым взносам на обязательное соцстрахование и по расходам на выплату страхового обеспечения. В этих документах она указывала ложные сведения о наступивших страховых случаях и суммах, якобы подлежащих выплате застрахованным лицам.

Кроме того, злоумышленница составляла содержащие фиктивные данные письма-заявки о выделении районной администрации и муниципальным учреждениям средств на погашение образовавшейся задолженности по обязательному соцстрахованию.

Помимо подсудимой в организованную группу входили и иные должностные лица. Вместе они похитили у Фонда социального страхования по Республике Дагестан более 175 млн рублей. Бухгалтер согласилась сотрудничать со следствием и частично возместила причиненный ущерб на сумму 300 тысяч рублей. Оставшуюся часть похищенного суд постановил взыскать с виновной. В отношении остальных подозреваемых уголовное дело выделено в отдельное производство.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный врач и главный бухгалтер Республиканской детской стоматологической поликлиники Дагестана подозреваются в хищении более 12 млн рублей. Следствие считает, что фигуранты дела с 2015 по 2017 год незаконно выплачивали сотрудникам медицинского учреждения завышенную зарплату. Бухгалтер в последующем по поручению главврача добивался от работников возврата необоснованно перечисленных на их карты денег, которые злоумышленницы присваивали себе.

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