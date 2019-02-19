Москва, 19 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Шантажом назвала требование президента США Дональда Трампа к военным Венесуэлы поддержать оппозицию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля в своем Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп поставил ультиматум военным Венесуэлы, которые находятся на стороне законного президента страны Николаса Мадуро, что «они потеряют всё» в случае, если продолжат поддерживать венесуэльского лидера.

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