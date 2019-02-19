Оренбург, 19 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области с 19 февраля ввели карантин по гриппу и ОРВИ. 39 школ закрыто на неделю — до 25 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации.

mozlase_ Школа. Уроки

С 11 по 15 февраля на территории муниципального образования зарегистрировано 425 случаев заболевания ОРВИ. С целью ограничения распространения эпидемии принято решение о карантине.

Ограничительная мера коснулась практически всех школ района. Исключением стали лишь два образовательных учреждения. Чкаловская и Сергиевская школы пережили карантин в первой декаде февраля и на данный момент работают в штатном режиме.

В администрации подчеркнули, что приостановка занятий в школах не означает, что образовательный процесс будет прерван. Педколлективам поручено использовать предусмотренные законодательством и нормативными актами различные формы обучения и современные образовательные ресурсы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с 4 по 10 февраля зарегистрировано 16,4 тыс. случаев заболеваний, что на 39,9% больше показателя предшествующей недели. Недельные эпидемические пороги превышены на 66,7%. Отмечено нарастание вирусов гриппозной этиологии. Чтобы предотвратить распространение заболевания, в ряде муницпальных образований начали объявлять карантин и распускать школьников по домам. В частности, карантин вводили в Орске, Гае, Кувандыке, Бузулуке, Оренбурге.