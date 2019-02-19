Курган, 19 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Налоговое обслуживание ПАО"Курганмашзавод» и торговой сети «Метрополис» будет осуществляться в Санкт-Петербурге. Но бюджет Зауралья при этом не понесёт потери, и данные предприятия продолжат платить региональную часть налогов в казну Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Накануне в ряде СМИ прошла информация об уходе крупнейших налогоплательщиков из Зауралья. Высказывались опасения о серьёзной бреши в налоговых поступлениях. Именно на крупных налогоплательщиков делают ставку власти этого небольшого региона, формируя бюджет. Как пояснил директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области Андрей Саносян, ПАО «Курганмашзавод» и другие крупные налогоплательщики продолжат платить налоги в Курганской области.

С 12 февраля 2019 года изменился подход Федеральной налоговой службы к налоговому администрированию крупных налогоплательщиков, к числу которых относятся КМЗ и «Метрополис».

"Это значит, что по регламенту налоговой службы только администрирование, то есть налоговое обслуживание, «Курганского машиностроительного завода» и торговой сети теперь происходит в Санкт-Петербурге. Налоги «КМЗ» и «Метрополис», как и прежде, будут платить в бюджет Курганской области. Курганмашзавод одно из градообразующих предприятий и крупнейших налогоплательщиков региона. Правительство области тесно сотрудничает с корпорацией «Ростех» и АО «НПО «Высокоточные комплексы», которому завод передан в управление, по выполнению всех достигнутых ранее договорённостей», — пояснил Андрей Саносян.