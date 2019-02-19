Кипрская православная церковь отказалась признать ПЦУ
Афины , 19 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Синод Кипрской православной церкви принял решение не признавать раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщило 18 февраля церковное информационное агентство Rоmfea.
Кипрская церковь приняла такое решение, поскольку считает недействительными священнические и епископские хиротонии (обряды посвящения — ИА REGNUM ) украинских раскольников, а также видит отсутствие церковного единства на Украине.
«Двухтысячелетний опыт Кипрской церкви, а также всей православной церкви, дает нам основания сомневаться в возможности признания задним числом хиротоний, которые были совершены запрещёнными, отлучёнными или анафематствованными епископами. Запрет, отлучение и анафему некоторых лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные», — сказано в сообщении.
Кипрская православная церковь призвала Константинопольский патриархат созвать собрание предстоятелей православных церквей, на котором следует принять решение касательно недействительных хиротоний украинских раскольников.
Отметим, что сама ПЦУ в тексте заявления напрямую даже не упоминается.
Как сообщало ИА REGNUM, во время визита делегации украинских раскольников на гору Афон их не приняли в большинстве православных монастырей. Игумен Свято-Пантелеимонового монастыря Евлогий заявил, что украинские раскольники не будут признаны священниками как сейчас, так и в будущем. Отметим, что православные монастыри Афона подчиняются Константинопольскому патриархату, который предоставил ПЦУ томос об автокефалии.
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