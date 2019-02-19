Афины , 19 февраля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Синод Кипрской православной церкви принял решение не признавать раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщило 18 февраля церковное информационное агентство Rоmfea.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Кипрская церковь приняла такое решение, поскольку считает недействительными священнические и епископские хиротонии (обряды посвящения — ИА REGNUM ) украинских раскольников, а также видит отсутствие церковного единства на Украине.

«Двухтысячелетний опыт Кипрской церкви, а также всей православной церкви, дает нам основания сомневаться в возможности признания задним числом хиротоний, которые были совершены запрещёнными, отлучёнными или анафематствованными епископами. Запрет, отлучение и анафему некоторых лиц, ставших инициаторами украинского кризиса, признали все православные», — сказано в сообщении.

Кипрская православная церковь призвала Константинопольский патриархат созвать собрание предстоятелей православных церквей, на котором следует принять решение касательно недействительных хиротоний украинских раскольников.

Отметим, что сама ПЦУ в тексте заявления напрямую даже не упоминается.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита делегации украинских раскольников на гору Афон их не приняли в большинстве православных монастырей. Игумен Свято-Пантелеимонового монастыря Евлогий заявил, что украинские раскольники не будут признаны священниками как сейчас, так и в будущем. Отметим, что православные монастыри Афона подчиняются Константинопольскому патриархату, который предоставил ПЦУ томос об автокефалии.

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