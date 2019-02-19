Махачкала, 19 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В Дагестане объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона просят быть бдительными и осторожными в связи с усилением северо-западного ветра, В среднем по республике сегодня, 19 февраля, он будет достигать 15−20 м/с, с усилением в городе Махачкале и приморских районах до 25 м/с, информирует региональное МЧС. Температура в столице республики днём достигнет двух градусов тепла, ожидаются небольшие осадки.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Сильный ветер в Махачкале разгуливал и накануне, 18 февраля. Так, в социальной сети Instagram появилось видео, как на одном из проспектов города разбушевавшаяся стихия повалила дерево на два припаркованных автомобиля. Были также оборваны линии электропередачи. Никто не пострадал.

Аналогичная ситуация и в некоторых других регионах СКФО. МЧС Ставропольского края вчера объявило экстренное предупреждение, так как в отдельных районах субъекта ожидался сильный северо-западный ветер до 30 м/с. Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 февраля, в городе Ставрополе из-за сильного ветра на местную жительницу обрушилось дерево. Пострадавшая получила ушиб ноги и небольшой порез лица.

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В Карачаево-Черкесии ночью и утром 19 февраля местами порывы ветра достигнут 15−20 м/с, а в горах — до 22−27м/с. В Кабардино-Балкарии порывы северо-восточного ветра местами, преимущественно в горных районах, могут достигать 15−20 м/с. В столице республики, городе Нальчике, более спокойно — до 5−10 м/с.

В Ингушетии и Чечне в среду, 19 февраля, западный ветер местами может достигать 13−18 м/с, а в Республике Северная Осетия — Алания порывы ветра с северо-запада могут усиливаться до 15 м/с. Все данные взяты из прогнозов региональных управлений МЧС.