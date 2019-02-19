Уфа, 19 февраля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Пять человек задержаны за нарушения правил охоты в Благоварском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального министерства природопользования и экологии. Среди задержанных — сотрудник РОВД и депутат районного совета.

Пауль де Вос. Натюрморт со слугой

Браконьеров, которые отправились на «промысел» на снегоходах, задержали в середине февраля. Всего их было шестеро, одному удалось скрыться.

Задержанных подозревают в незаконной добыче трех косуль и четырех зайцев. Туши животных они бросили на месте преступления.

О том, что задержанные оказались «высокопоставленными браконьерами», ранее сообщала «ГТРК Башкортостан». Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота», виновным грозит наказание до двух лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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