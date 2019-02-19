Москва, 19 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Таксофоны, находящиеся в населенных пунктах Российской Федерации, могут быть оборудованы системой оповещения о чрезвычайных ситуациях. С таким предложением выступает Минкомсвязь. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Иванов газете «Коммерсантъ».

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По его словам, на таксофоны, которых в России на конец 2018 года насчитывается 147,7 тыс. единиц, могут установить средства голосового и визуального оповещения, сирены и стробоскопы.

Иванов добавил, что Минкомсвязи предлагает финансировать этот проект за счет резерва универсального обслуживания, который формируется из отчислений операторов связи. Окончательного решения по поводу запуска программы на данный момент не принято, отметил он.

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