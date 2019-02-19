Майкоп, 19 февраля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Власти Республики Адыгея и адыгская диаспора Турции намерены расширять сотрудничество по целому ряду направлений. Об этом говорилось 18 февраля на встрече главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем КАФФЕД (Федерация кавказских ассоциаций Турции) Яшаром Асланкая и председателем КАФИАД (Бизнес-ассоциация Турции) Юсуфом Таймазом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службы главы Республики. Встреча состоялась в преддверии официального визита делегации Адыгеи в Турцию, ее основной темой встречи стали вопросы укрепления делового и культурного сотрудничества Адыгеи и адыгской диаспоры Турции.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с представителями Турции

Мурат Кумпилов в ходе встречи отметил, что на уровне руководства двух стран найдено взаимопонимание по многим вопросам стратегического партнерства.

«Это, в свою очередь, открывает широкие возможности для тесного взаимодействия Адыгеи с адыгской диаспорой Турции. Вместе с тем, мы понимаем насколько ответственно наше сотрудничество для дальнейшего укрепления международных отношений наших стран. Мы открыты к диалогу по всем вопросам, которые касаются экономики, совместных бизнес-проектов, образовательных и медицинских программам, а также, что особенно важно, — сохранения и изучения адыгского языка и культуры», — сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь, представители КАФФЕД и КАФИАД отметили, что парламент Турции выступает за развитие поступательного сотрудничества с Российской Федерацией. В рамках обсуждения планируемого визита делегации Адыгеи в Турцию было предложено детально остановиться на вопросах укрепления деловых связей, взаимодействия на уровне Адыгэ Хасэ, сотрудничества в образовательной сфере. В частности, рассматривалось взаимодействие вузов республики с вузами Турции, а также изучение и сохранение адыгского языка и культуры. На встрече также особо подчеркивалось, что выстраиванию долгосрочных отношений будет способствовать комфортный инвестиционный климат Адыгеи.