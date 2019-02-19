Джакарта, 19 февраля, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность проведения Олимпиады 2032 года в Индонезии. Об этом заявил посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад, передает агенство Antara.

Rp-online.de Олимпийский флаг

Ранее Хадад направил письмо президента страны Джоко Видодо в МОК, с просьбой предоставить Индонезии стать хозяйкой будущих игр. Теперь, по словам дипломата, такой шанс у страны появился.

«МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа», — сказал Хадад.

Напомним, среди претендентов на проведение Олимпийских игр: Южная Корея и КНДР (они подали совместную заявку), Германия, Австралия и Индия. Однако хозяина Олимпиады МОК выберет за семь лет до начала Игр.

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