Мидлтаун, США, 19 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В США ушел из жизни Джордж Мендонса — герой легендарного снимка, посвященного окончанию Второй мировой войны. Об это 18 февраля сообщил сайт телеканала CBS.

Победа. 1945

https://twitter.com/WmMcNeil/status/1097545850341986304

Мендонса — тот самый моряк, который поцеловал медсестру после того, как на Таймс-сквер (Нью-Йорк, США) прозвучало объявление, что Япония объявила о капитуляции. Мужчине было 95 лет, 17 февраля 2019 года он попал в больницу города Мидлтаун (штат Род-Айленд, США). Он прожил в этом населенном пункте со своей женой около 70 лет.

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Известная фотография была сделана фоторафом Альфредом Эйзенштадтом 14 августа 1945 года. Женщиной, которую поцеловал Джордж Мендонса была Грета Циммер Фридман, которая в тот момент работала ассистентом стоматолога и поэтому была одета в форму медсестры. Издание отмечает: прошли годы, прежде чем герои фото подтвердили, что на снимке запечатлены именно они. Партнерша Мендонсы по снимку ушла из жизни в 2016 году в возрасте 92 лет.