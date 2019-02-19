Ханты-Мансийск, 19 февраля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Тридцать две студенческие команды из Югры приняли участие в чемпионате по киберспорту, сразившись в виртуальном пространстве игры Counter-Strike: Global Offensive (2×2). Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Югорского государственного университета.

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Проведение соревнований осуществлялось по принципу play-off, а выбор сторон «Бойцы спецназа» или «террористы» — жребием. Каждый из семи раундов длился две минуты. Победителем игры признавалась команда, набравшая наибольшее количество выигранных раундов.

В результате боев первое место заняла команда «Chemist», второе — команда «Туфля и Бутса» и на третьем оказалась команда «Шашлыки».

Главным партнером чемпионата стал пункт отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске. В течение чемпионата пункт развернул мобильный стенд с информацией о контрактной службе, оружием пехотинцев, средствами индивидуальной защиты, пайками и макетами вооружения Российской армии. Ребята с удовольствием разбирали и собирали пистолет Макарова и автомат Калашникова на время, а также они имели возможность пройти психологический тест на определение своего образа военнослужащего.

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