Москва, 19 февраля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Эксперты оценили в $6,3 млрд ущерб, который понесла Россия из-за протекционистских мер в отношении отечественных товаров. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По состоянию на конец 2018 года в отношении РФ действовали 159 ограничений со стороны 62 стран. Из них страны Евросоюза ввели 25 ограничений, ущерб от которых составил $2,4 млрд, еще 22 ограничения ввела Украина ($1,2 млрд) и 16 — Индия ($0,8 млрд).

В основном речь идет об антидемпинговых и специальных защитных пошлинах, лицензиях, квотах, технических барьерах, санкциях, а также санитарных и фитосанитарных мерах. Наибольший ущерб понесли металлургическая отрасль ($4 млрд), сельское хозяйство ($1 млрд) и химическая промышленность ($0,6 млрд).

Часть протекционистских мер — 32 ограничения — удалось устранить. Россия со своей стороны ввела в 2018 году всего семь новых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме заявили, что за «политическим консенсусом» стран ЕС по новым санкциям против РФ очевидно стоят США, а Евросоюз снова проиграл в борьбе за соблюдение норм международного права.

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