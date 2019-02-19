Пекин, 19 февраля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Китай отправил 84 лыжника и конькобежца на 29-ю зимнюю Универсиаду, которая состоится в марте 2019 года, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Лыжи

Как сообщили в Федерации университетского спорта Китая (FUSC), Китай отправит 84 атлета на игры в Красноярск, которые были отобраны со всех университетов Китая. Они примут участие в 37 соревнованиях по восьми видам спорта.

Кроме участия в соревнованиях, глава представительства китайской делегации Сюэ Яньцин призвал сеять зерна дружбы со студентами из других стран.

«Мы преследуем две цели участия в зимней Универсиаде. Первая цель — это заработать как можно больше медалей. Мы также надеемся, что наши студенты и атлеты наладят хорошие отношения со своими иностранными товарищами», — заявил Сюэ.

Напомним, что зимняя Универсиада проходит каждые два года. Китайская делегация участвовала в соревнованиях уже шесть раз и поедет на соревнования в седьмой раз в марте 2019 года. 29-я зимняя Универсиада пройдет в российской Красноярске со 2 по 12 марта. Более 5 тыс. спортсменов и чиновников из более чем 50 стран и регионов мира примут участие в мероприятии.