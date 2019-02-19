Красногорск, 19 февраля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В отношении временно исполняющего обязанности главы «Городской округ Дзержинский» Московской области Сергея Г., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

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По данным следствия, подозреваемый был задержан на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области в момент получения взятки в размере $20 тыс.

«Незаконное денежное вознаграждение (подозреваемому) предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов», — говорится в сообщении.

Меру пресечения мужчине, который ранее был главой Пушкинского муниципального района Подмосковья, изберут в ближайшее время, сейчас с фигурантом проводятся следственные действия.

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