Тэгу, Южная Корея, 19 февраля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В Южной Корее в результате пожара в бане погибли не менее двух человек, еще более 70 пострадали, сообщает 18 февраля Yonhap.

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По данным издания, инцидент произошел около 07:00 утра по местному времени (01:00 мск) в бане для мужчин в городе Тэгу провинции Кенсандо. Все пострадавшие были госпитализированы, у большинства из них диагностировали отравление дымом. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции в Сеуле вспыхнул пожар. Шесть человек, в том числе владелец одного из павильонов, были эвакуированы.

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