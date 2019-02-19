Братск, Иркутская область, 19 февраля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В Братске (Иркутская область) сегодняшней ночью, 19 февраля, произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Комсомольская. По предварительной информации ГУ МЧС по Иркутской области, его причиной стал поджог: более 50 человек эвакуировалось самостоятельно, но восьмерым жильцам для спасения потребовалась помощь пожарных.

AJEL Пожар

Как пояснил заместитель начальника службы пожаротушения Братского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Корюков, очагов возгорания было три: практически одновременно на третьем этаже вспыхнули два электрощита в разных концах коридора, чуть позже загорелся мусор в мусороприемнике на первом этаже.

Сигнал о ЧП поступил в районе 02:00 местного времени. К тому моменту, когда пожарные прибыли на место, единственный подъезд высотного дома был затянут густым дымом. Тем, кто не смог самостоятельно выбраться, понадобились средства индивидуальной защиты органов дыхания.

«Дом многоэтажный, коридорного типа, и всего один подъезд, который стремительно заполнялся дымом, поэтому все силы были направлены на спасение людей», — отметил Сергей Корюков.

По его словам, справиться с возгоранием удалось быстро, но все последствия пожара спасателям пришлось устранять ещё в течение часа.

Известно, что предполагаемый виновник поджога уже задержан и даёт показания правоохранительным органам. Всего за последние сутки в Приангаре произошло 14 пожаров.