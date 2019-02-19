Киев, 19 февраля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 февраля в эфире украинской телепередачи «Свобода слова» на ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Для того чтобы отказаться от российского газа, по словам Гройсмана, необходимо раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам.

«Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет это откроет доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине», — сказал Гройсман.

Напомним, 22 ноября 2018 года Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit заявил, что до 2025 года Украина станет «газовой державой».

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