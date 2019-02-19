Канберра, 19 февраля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Правительство Австралии выделит $1 млн 500 тыс. службе ООН для проведения разминирования территорий в Ираке, освобожденных от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 19 февраля Kurdistan.ru.

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Данные средства будут дополнением к $9 млн, уже выделенным Канберрой для тех же целей.

«Несмотря на то, что значительные территории уже зачищены от взрывоопасных веществ, еще очень многое предстоит сделать в данном направлении», — подчеркнула посол Австралии в Ираке Джоан Лоундес.

В настоящее время, несмотря на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически побеждено в Ираке, большое количество мирных жителей до сих пор не может вернуться в свои дома, в том числе и из-за проблемы остатков взрывоопасных веществ.