Москва, 19 февраля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Москве здание Дома культуры Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru Курчатовский дом культуры

Двухэтажное здание Курчатовского дома культуры построено 1946−1949 гг. в стиле советского монументального классицизма. Автор проекта — заслуженный архитектор СССР Алексей Щусев.

Курчатовского дома культуры знаменит тем, что в нём выступали известные музыканты, поэты и актёры: Святослав Рихтер, Альфред Шнитке, Белла Ахмадулина, Владимир Высоцкий, Леонид Филатов, Олег Янковский и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников, из них более 370 —объекты культурного наследия, около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

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